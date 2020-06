Qasem Soleimani: Iran ni Trump gbọdọ̀ jẹ́jọ́ lórí ikú ọ̀gágun tí Amerika pa

Awọn agba bọ wọn ni ọmọ to ba maa jẹ aṣamu, kekere lo ti n ṣẹnu ṣamuṣamu; eyi ni itan Ọmọọba 'The Buzz' Larbie to n ti kekere ṣe ohun ti agba ko lee ṣe lagbo ẹṣẹ kikan.