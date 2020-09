US election 2020 polls: Taa ló ń léwájú- Trump tàbí Biden?

Aarẹ Trump ti ẹgbẹ Republican n koju atako lọdọ Joe Biden to ṣe igbakeji Barack Obama.

Odu ni Biden kii ṣe aimọ foloko lagbo oṣelu Amẹrika to si wa ninu ẹgbẹ Democrat.

Bi ọjọ naa ṣe n sunmọ, awọn ileeṣẹ to n ko ero awọn oludibo jọ nipa ẹni ti wọn yan laayo ko ni dawọ iṣẹ duro.

Bawọ lawọn oludije yi ṣe n rọwọ mu si jakejado Amẹrika?

Fun apẹrẹ lọdun 2016, Hilary Clinton lo le waju ninu akojọ ero oludibo to si fi ibo to le ni miliọnu mẹta ju Trump lọ ṣugbọn o pada fidirẹmi naa ni.

Idi ni pe ilana electoral college ti Amẹrika n lo ko tumọ si pe bi eeyan ba ni ibo to pọju lọ yoo jawe olubori. Bi a ba fi koko pataki yii sọkan yoo jẹ ki a mọ bi nkan yoo ṣe lọ ninu idbo tọdun yii.

69 days until Ọjọ idibo

Lẹnu ọsẹ meloo kan sẹyin, niṣe ni o wa laarin ida aadọta akojọ ero yii to si fi ami ayo mẹwa le waju lawọn asiko kan. Ni afiwe idibo ọdun 2016, ero oludibo ko ṣafihan iyatọ to to eleyi taa n ri nisinsiyi.