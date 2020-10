Police officer raiding illegal cockfight : Àlàyé rèé bí ọlọ́pàá ṣé kàgbákò ikú gbígbóná lọ́wọ́ àkùkọ

O ya yin lẹnu pe akukọ ṣe iku pa ọlọpaa abi? Ododo kuku ni iṣẹlẹ yii to si waye lagbegbe ariwa Samar.

Abẹ ti wọn so mọ akukọ naa lẹsẹ lo bẹ kasan arakunrin Christine Bolok nigba tawọn ọlọpaa fẹ lọ mu awọn to n fi akukọ ja.

O pọ debi pe wọn sare gbe e lọ si ile iwosan ṣugbọn o gbẹmi mi ki wọn to de ibẹ.

Lọpọ igba awọn to n fi akukọ ja a maa so abẹ to mu mọ awọn akukọ lẹsẹ.