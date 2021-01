Trump Impeachment: Ilé aṣòfin yóò jíròrò láti yọ ààrẹ Amẹ́ríkà lọ́jọ́ Aje

Igbesẹ yiyọ aarẹ naa nipo ko sẹyin ipa to ko ninu wahala to waye nile aṣofin apapọ orilẹede Amẹrika lọsẹ to kọja.