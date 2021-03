Meghan, Harry àti ìdílé ìjọba ilẹ̀ Gẹ́ẹ̀sì: Níbo ni nkan ti wọ́ wá?

Ni opin ọsẹ to kọja ni Duke ati Duchess ti ilu Sussex pẹlu sọrọ sọrọ ori ẹrọ amohunmaworan, Oprah Winfrey sọrọ ninu ifọrọwanilẹnuwo, ti wọn si sọ ẹkunrẹrẹ ohun to mu wọn kuro ninu ẹbi ọba ilẹ Gẹẹsi.

Irinajo ifẹ to ṣoro lati gbagbọ

Ọdun 2016 ni awuyewuye bẹrẹ si ni gbode kan pe Ọmọọba Harry n fẹ oṣerebinrin kan to jẹ ọmọ ilẹ America, Meghan Markle.

Ẹnikan to jẹ ọrẹ si awọn mejeeji lo mu wọn mọ ara wọn.

Ẹgbẹẹgbẹrun eeyan lo 'kopa' nibi ayẹyẹ igbeyawo wọn to waye ninu oṣu Karun-un, ọdun 2018.

Gbajugbaja olootu iwe iroyin Crown Chronicles, Victoria Howard sọ pe igbagbọ wa pe agboole naa yoo di eyi to ko eeyan mọra, kii ṣe nitori pe Meghan jẹ abẹya meji, bi ko ṣe pe o jẹ ọmọ ilẹ America, o tun jẹ ẹni to ti kọ ọkọ ri.

Ṣugbọn, ki wọn o to da ọjọ igbeyawo ni ami ti n han sita pe awọn iwe iroyin ko ni jẹ ki Meghan 'o sinmi'.

Howard sọ pe iru awọn nkan bayii ko jẹ tuntun, lati ọdọ awọn iwe iroyin si awọn obinrin to ba n darapọ mọ agboole ọbabinrin.

O ni iru nkan bẹẹ jẹ pataki lara nkan to fa ipinya laarin Kate Middleton ati Ọmọọba William lọdun 2007.

"Awọn iwe iroyin maa n ṣe daadaa si awọn obinrin naa ti wọn ba ṣẹṣẹ darapọ mọ aafin, ṣugbọn ti yoo ba fi to ọdun kan, wọn yoo bẹrẹ si ni wadii lati ọdọ awọn ọrẹ, alajọṣiṣẹ pọ tẹlẹ, ati awọn ọna mii lati ri nkan ti ko dara nipa wọn kọ.

Oríṣun àwòrán, Pool via Reuters

Akọroyin to ma n kọ iroyin nipa irinajo idile ọba fun iwe iroyin Yahoo, Jessica Morgan, sọ pe "Harry ti ri bi awọn oniroyin ṣe ṣe si iya rẹ, ko si fẹ ki iru ẹ ṣẹlẹ si iyawo rẹ."

Ṣe iru ohun to ṣẹlẹ si Diana lo tun n ṣẹlẹ bayii?

Howard sọ pe "wọn tẹwọgba Diana ni ibẹrẹ pẹpẹ. Ọmọbinrin to rẹwa ni, o ni igboya, o tun gbajumọ."

Iroyin sọ pe fọto oun ati ọkunrin tuntun to n fẹ nigba naa, Dodi Fayed, pa owo to ju miliọnu kan Dọla lọ.

Bi wọn ṣe n ṣọ kaakiri jẹ ara nkan to mu ki wọn o ma a sare le ọkọ ayọkẹlẹ rẹ ni ilu Paris, eyi to pada yọri si ijamba to pa a .