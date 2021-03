Pakistan rape sentence: Ilé ẹjọ́ dájọ́ ikú fún ọkùnrin méjì tó fi ipá bá obìnrin kan lòpọ̀ lójú àwọn ọmọ rẹ̀

ìṣẹ́jú 16 sẹ́yìn

Abid Malhi ati Shafqat Ali Bagga fi ipa ba obinrin kan to jẹ ọmọ orilẹ-ede Pakistan ati France lopọ.

Iru iwọde to tẹle iṣẹlẹ naa ko waye ri ninu itan orilẹ-ede Pakistan

Ọgba ẹwọn to wa ni ilu Lahore ni igbẹjọ naa ti waye labẹ eto aabo to l'agbara

Bawo ni iṣẹlẹ naa ṣe waye?

O pe ẹbi rẹ kan to gba a nimọran lati pe nọmba ajọ pajawiri to wa ni opopona naa, oun funra rẹ si ti n bọ lati wa ran an lọwọ.