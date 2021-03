Kwara Hijab Crisis: Àwà àti Mùsùlùmí ò lọ́rọ̀, àwa àti ìjọba la lọ́rọ̀ - Ìgbákejì alága CAN Kwara

ìṣẹ́jú 5 sẹ́yìn

Ọkan lara awọn to ni ileewe naa, Senior Apostle Popoola, to tun jẹ igbakeji CAN ni Ilorin South sọ fun BBC Yoruba pe o di igba ti ijọba Kwara ba to o gba nkan ti awọn n sọ lori ọrọ lilo ijaabu, ki awọn to sinmi ariwo.