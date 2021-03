Kí ló le mú kí àbúrò fẹ́ àfẹ́sọ́nà ẹ̀gbọ́n rẹ̀ níyàwó lẹ́yìn ikú rẹ̀ tí kò pé oṣù kan?

ìṣẹ́jú 15 sẹ́yìn

Iyawo, Hajara pẹlu afẹsọna rẹ to ku ni oṣu to lọ, Abubakar

Bayii gan-an lo ṣeeṣe ki wọn o maa ki Sulaiman Muhammad to gbe iyawo ọsingin, Hajara Ahmad, ni ogunjọ, oṣu Kẹta, ọdun 2021.

Lootọ ni iroyin ayẹyẹ igbeyawo ko jẹ tuntun, ṣugbọn nkan to mu ki igbeyawo yii jẹ ara ọtọ ni pe afẹsọna ẹgbọn rẹ to ku laipẹ ni Sulaiman fẹ niyawo

Iyawo afẹsọna ni Hajara jẹ fun ẹgbọn Sulaiman, Abubakar Muhammad, ọmọ ileeṣẹ ologun ofurufu to ku ninu oṣu Keji.

Lati ọjọ ti wọn si ti ṣe igbeyawo ni awọn eeyan ti n bu ẹnu atẹ lu u pe bawo ni eeyan ṣe maa fẹ afẹsọna ẹgbọn rẹ to ku lai tii ju oṣu kan lọ.

Sulaiman ati awọn to wa sibi ayẹyẹ igbeyawo naa. Sulaiman ni ẹni keji ni apa ọtun ninu aworan yii

Idi si niyii ti BBC fi kan si Sulaiman pe ki lo ri l'ọbẹ to fi waaro ọwọ.

Ohun to si sọ fun BBC ni pe lootọ ẹgbọn oun ti wọn bi oun tẹle ni Abubakar, ti oun si ni ifẹ rẹ pupọ.

Ọgbẹni Sulaiman sọ fun BBC pe oun ni ọrẹbinrin ti oun n fẹ tẹlẹ, ṣugbọn kadara ni nkan to ṣẹlẹ yii, ati pe ọrẹbinrin oun ti gba kadara.

"Mo kuku ni ọrẹbinrin, ṣugbọn kadara ni nkan to ṣẹlẹ yii. Inu mi si dun pe ọrẹbinrin mi tẹlẹ ọhun gba kadara lori ọrọ naa. Nkan to ṣe pataki ju ni pe awọn ẹbi mejeeji faramọ nkan to ṣẹlẹ.