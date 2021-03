Blighted Ovum: Obìnrin kan sọ ohun tójú rẹ̀ rí nígbà tí oyún bàjẹ́ lára rẹ̀ ní ẹ̀ẹ̀mẹta

Orukọ aidape ara yii ni wọn n pe ni Blighted Ovum eyi to n mu ki oyun ọsẹ mẹjọ si mẹtala maa bajẹ leralera lara obinrin.

Bo se sẹlẹ si Loise Nyagol ree, ẹni to salaye fun BBC nipa ohun toju rẹ nigba ti oyun mẹta bajẹ lara rẹ leralera ati ọna abayọ to gba, titi to fi bimọ.