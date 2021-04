Prince Philip: Kíni ìdí tí BBC fi ma ń gbé ìròyìn nípa ikú àwọn kan nínú ẹbí Ọba ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́?

Bakan naa lo tun jẹ olori ajọ Commonwealth: ajọ kan to jẹ ti orilẹ-ede mẹrinlelaadọta to ti gba ominira. Pupọ ninu wọn lo ti fi igba kan wa labẹ idari orilẹede Britain. Nitori naa, pataki ni Ọbabinrin jẹ ni Britain ati lẹyin odi.

Nigba ti iya to bi Ọbabinrin Elisabẹti kú lọdun 2002, o le ni ẹgbẹrun lọna ọgọrun eeyan to n ṣe ọfọ, to n lọ, to n bọ niwaju aafin Westminster, fun ọjọ mẹta.