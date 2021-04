Hisham Wadan: Ìlanilọ́yẹ̀ nípa àrùn ojú ló mú mi ṣe fíìmù Lost in London

ìṣẹ́jú 19 sẹ́yìn

Bẹẹ ni ọrọ ri pẹlu Hisham Wadan, tii se ọmọ ọdun mejila ti oju rẹ n fọ lọ diẹdiẹ amọ to pinnu lati jẹ eeyan laye lai fi ti ipenija naa se.

Ọmọdekunrin naa ni oun ni ipenija bakan naa nipa iriran ni alẹ, eyi to pe ni Night Blindness.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Nigba to n ba BBC sọrọ, Wadan salaye pe ọpọ eeyan lo maa n fi iwọsi lọ nitori aisan oju to ni, ti wọn si maa n fi se yẹyẹ ni ọpọ igba.

Eyi si lo mu ki ọmọdekunrin naa se fiimu kan nipa awọn iriri to n la kọja to fi mọ idojukọ to n koju lati ọdọ awọn akẹẹgbẹ rẹ.