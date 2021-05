Amnesty International: Saudi Arabia, Iran àti Egypt wà lára orile-ede àgbáyé tó ga jùlọ láti fi ikú ṣe ìjìyà ẹ̀ṣẹ̀ lọ́dún 2020

ìṣẹ́jú 33 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, others

Oríṣun àwòrán, Others

Ìpànìyàn 483 ni ó wáyé ní Ìpínlẹ̀ méjìdínlógún gẹ́gẹ́ bí àbájáde ìwádìí ọdún 2020 ṣe sọ èyí tó ṣàfihàn àdínkù ìdá mẹ́rìndínlọ́gbọ̀n yàtọ̀ sí ènìyàn 657 ti wọ́n pa ni ọdún 2019, to sì jẹ́ àdínkù sí ìdá àádọ́rin ènìyàn 1,634 ti wọ́n pa lọ́dún 2015 gẹ́gẹ́ bi Amnesty international ṣe sọ.

Èyí wáyé nítorí àdínkù Ìpànìyàn to máa ń wá láti orile-ede Saudi Arabia to jẹ́ ida marunlelọ́gọ́rin tiwọn tí pa ènìyàn mẹ́tàdínlógbọ̀n péré, bákan naa ni àdínkù ìdá àádọ́ta nínú Ìpànìyàn to máa n wáyé ni Iraq.