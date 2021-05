El Salvador: Wọ́n bá òkú èèyàn mẹ́jọ ní àgbàlá ọlọ́pàá ọkùnrin kan

wákàtí kan sẹ́yìn

Awọn onimọ sọ pe o le to oṣu kan ki wọn o to wu awọn oku yooku jade

Ko din ni oku eeyan mẹjọ ti wọn ba ninu iboji kan to wa ni ile ọkunrin kan to ti fi igba kan jẹ ọlọpaa ni El Salvador.

Ileeṣẹ ọlọpaa sọ pe yoo to oṣu kan, ki wọn o to le wu gbogbo oku to wa nibẹ jade.