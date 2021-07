DSS Sunday Igboho: Ọ̀rọ̀ pọ nínú ìwé tí Igboho kọ sí ìjọba àpapọ̀, ká diẹ nípa rẹ̀ níbi

Agbẹjọro Igboho, Chief Yomi Alliyu sọ bakan naa pe ọna aitọ ni awọn ọmọ ikọ DSS fi yabo ile Igboho leyi to tako ilana ofin Naijiria.

Yomi Alliyu ni iyalẹnu lo jẹ pe awọn DSS yi ko bikita ẹmi awọn to wa ninu ile naa to fi mọ Imaamu agbalagba kan to n ṣaaju irun Tahajjud fawọn ara inu ile naa.