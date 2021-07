Penis in Padlock: Ọkùnrin tó fi nǹkan ọkùnrin rẹ̀ sínú àgádágodo torí adùn ìbálòpọ̀ wọ gàù

ìṣẹ́jú 40 sẹ́yìn

Ọrọ buruku t'ohun ti ẹrin. Boya ẹfun ni, tabi eedi ni ka pe, a ko ti ẹ mọ orin ti eeyan i ba kọ si iṣẹlẹ kan to ṣẹlẹ si arakunrin kan.

Ẹyin naa sọ pe ha! Ọrọ to gbẹnu tan, to ya ni lẹnu silẹ dẹẹrẹ-dẹẹrẹ ni ọrọ ọkunrin naa.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Bawo lo ṣe ṣẹlẹ, ṣe oju orun lo ti ṣe e ni, tabi o mu ọti yo?

Ọkunrin naa to jẹ àpọn, to si n gbe ni orilẹ-ede Thailand ni iroyin sọ pe, o fi agadagodo onirin naa yii ọrun nnkan ọmọkunrin rẹ ka, lati ni adun ibalopọ, to si ti i pa.