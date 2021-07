Winners Chapel: Ṣé lóòtọ́ ni ìjọ Winners' Chapel dá pásítọ̀ 41 dúró tórí ọ̀rọ̀ owó?

ìṣẹ́jú 40 sẹ́yìn

"A fẹ ẹ fi to ọ leti pe iṣẹ rẹ, gẹgẹ bi pasitọ ko wulo mọ ninu iṣẹ iranṣẹ yii, lati akoko yii lọ. O si gbọdọ fi gbogbo dukia ijọ, ile gbigbe, to fi mọ kaadi idanimọ rẹ, fun pasitọ to n dari agbegbe rẹ, ki o to o lọ."