Yoruba Nation: Ẹgbẹ́ Ajìjàgbara lérí-léka fún Buhari tó bá fi gbé Banji Akitoye

ìṣẹ́jú 7 sẹ́yìn

Àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ajìjàgbara Yorùba jákèjádò tí pe ààrẹ Muhammadu Buhari níja láti mú àwọn Fulani darandaran to n dàlú rú náá.

Ẹgbẹ́ kan nilẹ Yoruba tó n pètè láti gba òmìnira ara wọn (Yoruba Self Determination Group) lo gba aarẹ Buhari nimọran bẹẹ, to si tun sekìlọ̀ pe ko dẹ̀yìn lórí ìpinu rẹ̀ láti mú ọjọ̀gbọ́n Banji Akintoye, to n ṣagbátẹ̀ru awọn ajìjàgbara Yorùbá.