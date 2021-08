Yoruba Nation Agitation: Ọ̀pọ̀ ẹgbẹ́ ajìjàgbara kóra sábẹ́ àbùradà kan, Ilana Omo Oodua takété

ìṣẹ́jú 51 sẹ́yìn

Idi ree ti ẹgbẹ tuntun kan fi dide ti awọn oniruuru ẹgbẹ́ ajìjàgbara nilẹ Yoruba yoo wa labẹ aburada rẹ, eyi ti wọ́n pe ni Yoruba Self Determination Council.

Àtẹ̀jáde ti ìgbìmọ̀ kan ti wọ́n pe ni G8 fi síta lo ti ṣàlàyé pé, àkójọpọ̀ àwọn onímọ̀ àti àwọn ẹ̀jẹ̀ tuntun ti wọ́n ni ìtàkùn káàkiri àgbàyé,Paapaa nilẹ UK àti US, ni wọ́n ti n pàmọ́pọ̀ láti ko gbogbo ọmọ Yorùbá papọ̀ ábẹ́ àsía kan.

Àwọn ẹgbẹ yoku ni Movement for Oduduwa Republic, Yoruba Global Coalition, Yoruba Global Youths, Egbe Omo Yoruba in Europe, Global directorate, Oodua National Congress, Agbekoya, Muslim Association of Yoruba Nation, (MAYON), Yoruba Nation Christian Association (YORNCA).