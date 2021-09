World Restricted Areas for Women: Wo Ibùdó mẹta tí obìnrín kò le wọ̀ yíká àgbáyé

ìṣẹ́jú 4 sẹ́yìn

Yatọ si pe eyi yoo mu ki ara wa lokun, irirnajo afẹ yii yoo tun jẹ ka mọ ohun to n lọ lawujọ agbaye, ise wọn, asa wọn ati ede wọn pẹlu.

Sugbọn bi irinajo yii se wa yaayi si, awọn agbegbe mẹjọ kan wa jake-jado agbaye ti obinrin ko le de nitori asa ati ise awọn eeyan to wa ni agbegbe naa ko fi aye gba eyi.

Ibudo mẹjọ ti ẹsẹ obinrin ko le tẹ jakejado agbaye:

Ibudo ijọsin Ayyappan Temple, Sabarimala nilẹ India:

Ajaja, awọn obinrin to ba si n se nnkan osu lọwọ ni wọn ko gbọdọ de agbagbe ibi ti ibudo ijọsin Ayyappan naa wa.

Ibudo igbafẹ Burning Tree Club ni Bethesda:

Amọ sa, awọn adajọ ile ẹjọ to ga julọ ati aarẹ wọn naa lanfaani lati lọ si ibudo igbafẹ yii.

Igbesẹ naa si waye lẹyin to di obinrin akọkọ ti yoo di adajọ ilẹẹjọ to ga julọ nilẹ Amẹrika.

Ibudo idibo nilẹ Saudi Arabia ati ilu Pope,Vatican City:

Gbogbo agbaye lo mọ pe iwọn ba ni ẹtọ awọn obinrin ni orilẹede Saudi Arabia ta ba fi wọn we awọn akẹẹgbẹ wọn yoku ja;kejado agbaye.

Haji Ali Dargah, Mumbai:

Ibudo yii wa lara awọn Mọṣalaṣi to wa nilu Mumbai lorilẹede India ti wọn ko gba awn obinrin laaye lati wọ.

Amọ lati ọdun 2012, wọn ko gba awọn obinrin laaye mọ lati wọ ibẹ lẹyin ti wọn tu awọn obinrin to nimọ nipa idajọ ofin nilana Islam silẹ.

Idije kẹkẹ gigun ti wọn n pe ni Tour De France:

Lara awọn ibi ti obinrin ko gbọdọ de ni ibi idije ere idaraya Kẹ̀kẹ́ gigun ti wọn n pe ni Tour De France to maa n waye nilẹ Faranse.

Kikida awọn ọkunrin lo maa n kopa ninu ere idaraya kẹkẹ gigun ọlọdọọdun naa, ti wọn fi n gun kẹkẹ yika tibu-tooro orilẹede Faranse.w pictures in App save up to 80% data.