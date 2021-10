Man Kills Wife With Snake in India: Iléẹjọ́ dá ẹ̀wọ̀n gbére fún ọkùnrin tó fi ejò pa aya rẹ̀

Arakunrin kan to fi ejo ṣa iyawo rẹ pa ti gba idajọ ilọpo meji ẹwọn gbere.

Laipẹ yii ni adajọ gbe idajo to ṣọwọn yii kalẹ fun Suraj Kumar, ti wọn lo jẹbi ṣiṣe iku pa iyawo rẹ.

Awọn akọroyin gbiyanju lati tu iṣu de isalẹ koko lori idajọ yii ati iwadii alagbara to waye saaju idajọ naa.

Loṣu Kẹrin ọdun to kọja ni Suraj san owo ẹgbẹrun meje rupees owo India ti o sunmọ dọla mejilelaadọrun lati fi ra ejo oloro sebe.

Sebe yii la gbọ pe o jẹ ọkan lara eyi to loro julọ ni agbaye.

Rira tabi tita ejo lodi sofin India tori naa ọna ẹburu ni Suraj fi ra ejo naa lọdọ arakunrin kan to maa n mu ejo laaye, Suresh Kumar nipinlẹ Kerala.

O lu iho si inu ike kan ki ejo naa ba le ribi maa mi, to si gbe lọ si ile.

Ọjọ mẹtala lẹyin ti o ra ejo yii, Suraj rinrin ajo lọ si ile awọn ana rẹ nibi ti iyawo rẹ Uthra ti n gba itọju lori ejo to san jẹ.

Ọdọ awọn obi rẹ ni Uthra wa lẹyin ti ejo kan san jẹ. O lo ọjọ mẹtadinlọgọjọ nile iwosan to si ṣe iṣẹ abẹ mẹta ọtọọtọ.

Suraj di ejo mu titi to fi san iyawo rẹ jẹ lẹmeeji :

Lalẹ ọjọ Kẹfa oṣu Karun ni awọn oniwadi sọ pe Suraj fi oogun orun sinu ọti ẹlẹrindodo, to si gbe fun iyawo rẹ Uthra lati mu u.

Nigba ti oogun oorun naa ti dahun lara iyawo rẹ, Suraj gbe ejo sebe yii, to si ju u si lara.

Nigba to ri pe ejo naa ko fẹ da lohun, lo ba fi tipa di ori ejo mu, to si kọ ẹnu rẹ sara Uthra.

Inira to mu ba ejo yii lo mu ki sebe naa san iyawo rẹ lẹẹmeji.

Isẹlẹ naa ru awọn mọlẹbi loju, ti wọn si ni ki wọn ṣe ayẹwo oku Uthra lati m ohun to se okunfa iru iku to mu lọ.

Ọpọ awọn onimọ ayẹwo ẹjẹ ati dokita to jẹri nile ẹjọ nipa iwadii wọn lori iku to pa Uthra.

Babanbari ni igba ti Suresh to ta ejo oloro fun Suraj jẹ́ri pe lootọ loun ta ejo mejeeji to san iyawo rẹ pa.

Igba yii ni ọrọ wa to niyanju pe ejo alakọkọ to san iyawo rẹ ki wọn to gbe lọ si ile iwosan fun itọju, o lọwọ Suraj ninu.