Phaedophile:Arákùnrin kan r'ẹ́wọ̀n ọdún mẹ́rìnlélógún he lórí ẹ̀sùn ìbálòpọ̀ pẹlú ọmọ ọjọ méjìlá

ìṣẹ́jú 19 sẹ́yìn

Arakunrin ẹni ọdun mejidinlọgbọn kan to ba ọmọ ikoko ọjọ mejila lajọṣepọ ladajọ ti ran lẹwọn ọdun mẹrinlelogun.

Iṣẹlẹ ibalopo yi waye ni agbegbe Annalong ni County Down ni Ireland ni oṣu Kẹsan ọdun 2018.

Adajọ naa sọ pe awọn ko le darukọ ọdaran naa lati le fi daabọ bo ikoko naa amọ o juwe iwa yi gẹgẹ bi eleyi to buru gaan.

O tẹsiwaju pe idajọ ẹwọn ọdun mẹrinlelogun yi di dandan lati le fi ijiya to tọ jẹ arakunrin naa ki wọn si le fi daabo bo araalu.

Ọjọ mẹtala ni ọmọ naa lo ni ẹka pajawiri ile iwosan Royal Victoria to wa fun itọju awọn ọmọ ti ara wọn ko ba ya.

''Ẹjọ yi fọwọ kan ni lẹmi''

Ni ọjọ Ẹti ti adajọ gbe idajọ kalẹ o sọ pe arakunrin naa ko tiẹ ni itara iwa to buru jai to wu yi

O ni aile gbọ lẹkunrẹrẹ oun to ṣẹlẹ lati ẹnu ọdaran naa jẹ nkan to fọwọ kan ni lẹmi.

''Diẹ lo ku ki ba ku bi kii ba ṣe ti itọju to ri gba.Yoo si pẹ gaan ki awọn ohun to rọ mọ iṣẹl yi to bẹrẹ si ni yọju sita.''