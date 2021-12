US Tornado: Ó lé ní ọgọrùn èèyàn tí ìjì líle tí pàdánù ẹ̀mí wọ́n ní Amẹ́ríkà

ìṣẹ́jú 53 sẹ́yìn

Aarẹ orileede Amẹrika Joe Biden ti sọ pe iji lile to ṣekọlu si awọn ipinlẹ mẹfa to si pa ọkẹ aimọye eeyan lo lagbara julọ ninu akọsilẹ ilẹ naa.

Ileeṣẹ to n mojuto bi oju ọjọ ṣe ri sọ pe awọn ti gba iroyin nipa iji lile to fẹ ẹ to mẹrindinlogoji to kọlu awọn ilu bi Illinois, Kentucky, Tennessee, Missouri, Arkansas ati Mississippi.