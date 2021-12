Afghanistan Women vs Taliban: Ìdí rèé tí Taliban fí gbé òfin kalẹ èyí tó de kí obìnrin dá rírìn àjò tó kọjá 45 miles

ìṣẹ́jú 22 sẹ́yìn

Heather Barr, to jẹ oludari eto ẹtọ awọn obinrin sọ fun AFP pe ''aṣẹ yi gbegi dina anfaanni to wa fawọn obinrinlati le rin kaakiri lai si idiwọ tabi lati le sa ti ijiya ba pọ fun wọn ninu ile''

Ileeṣẹ to n mojuto itẹsiwaju iwa daada ati igbogun ti aburu sọ pe obinrin to ba n rinrinajo to kọja mẹẹli marundinlaadọta gbọdọ ni mọlẹbi ọkunrin ti yoo tẹlẹ