Notable Deaths in 2021; Soun Ogbomoso, Orisabunmi, Dudu Heritage, Baba Suwe, Timothy Adegoke àti àwọn ikú mìí tó milẹ̀ lọ́dun 2021

Bi a ba ṣe n ranti pe ọdun 2021 ti wa o si ti n lọ, bẹẹ la o maa ṣe iranti awọn eeyan to dagbere faye lọdun yi.

Nilẹ kaarọ o jiire ati lorileede Naijiria lapapọ awọn iku awọn eeyan kan milẹ to si gba omijẹ loju awọn araalu.

Wolii TB Joshua

Oludasilẹ ijọ Synagogue Church of All Nations dagbere faye lọjọ Karun un oṣu kẹfa ọdun 2021 lẹyin to pari eto isin kan nile ijọsin rẹ lEko.