Assited suicide in Austria: Mọ̀ nípa òfin tuntun tó lé mú kí èèyàn rí ìrànlọ́wọ́ ìjọ̀ba láti gbẹ̀mí ara rẹ̀ ní Austria

Bẹrẹ lati ọjọ Satide, ọjọ kinni, oṣu Kinni, ọdun 2022, awọn to ba ni aisan gbẹmi-gbẹmi tabi to ni aisan ti ko gboogun le sọ fun dokita wọn lati ṣe atọna iku fun wọn.

Awọn ọmọde ati awọn to ni aarun ọpọlọ nikan ni ofin yii yọ silẹ.

Bakan naa ni ijọba ti ya owo sọtọ lati gbọ bukaata itọju awọn to ni aisan to le yọri si iku daadaa, lai jẹ pe wọn yan iku layo fun'ra wọn.

Labẹ rẹ ni ṣiṣe atọna iku wa - eyi to sumọ si pe ki dokita gbà lati ran ẹlomiran lọwọ lati gbẹmi ara wọn.

Iru ofin yii naa wa ni orilẹ-ede Switzerland to jẹ alamuleti Austria.

Alaisan to ba fẹ iru iranlọwọ yii gbọdọ pese ẹri pe lootọ lo ni aisan , ati pe o le ṣe ipinnu fun'ra rẹ.

Lẹyin ti dokita meji ba buwọlu u tan, iru alaisan naa gbọdọ duro fun ọsẹ mejila lati ronu jinlẹ lori igbesẹ rẹ - ọsẹ meji ni fun awọn to ba ni aisan gbẹmi-gbẹmi.

Ti wọn ba ṣi fẹ iranlọwọ iku lẹyin akoko ti wọn fi duro, dokita yoo kọ orukọ oogun oloro to le tete pa wọn. Wọn si ni anfaani lati ra a ni ile itaja oogun lẹyin ijiroro pẹlu amofin wọn.

Ṣaaju asiko yii, idajọ ẹwọn ọdun marun-un lo wa fun ẹnikẹni to ba ṣe iranlọwọ iku fun ẹlomiran ni orilẹ-ede Austria.

Ṣugbọn ile ẹjọ kan to jẹ ti ijọba apapọ fagile ofin to de igbesẹ naa. O ni o tako ẹtọ ọmọniyan lati ṣe ipinnu nkan to wu wọn.