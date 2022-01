Ilé ẹjọ́ ní kí tẹ̀gbọ́n-tàbúrò san 4.5m fún alájọgbélé wọ́n tí ariwo 'toilet' wọn kò jẹ́ kó rí oorun sùn

Ile ẹjọ naa lo si paṣẹ pe ki iwadii waye lori nkan to mu ki ariwo ile igbọnsẹ naa pọ to bẹẹ.

Iroyin sọ pe awọn arakunrin mẹrin to n gbe ninu 'flat' to wa ni ẹ̀gbẹ́ tọkọtaya naa so àgbá omi ti wọn fi n flush mọ ara ogiri to wa laarin ile igbọnsẹ wọn ati ibi ti ìgbèrí ibusun tọkọtaya naa wa.