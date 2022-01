Femi Gbajabiamila: Ó yẹ ká sẹ àtúnṣe ìwé òfin wa lórí ìwé ẹ̀rí tó kéré jù tí Ààrẹ yóò ní

O ṣalaye pe "Mo gbagbo pe o yẹ ki ile igbimọ aṣofin agba gbe ofin abala 131(d) ninu iwe ofin ọdun 1999 wa yẹwo lọna ati ṣe atunṣe si iwe ẹri to kere ju ti ẹni ti yoo ba du ipo Aarẹ gbọdọ ni, lodi si iwe ẹri to kere ju, to jẹ ti ile ẹkọ girama to wa lọwọ yii."

Buhari, to ti kọkọ fi igba kan jẹ adari ijọba Ologun Naijiria ri, ni ọpọ eeyan n pohunrere ẹkun labe iṣejọba rẹ nitori eto ọrọ aje ati eto abo to dẹnu kọlẹ.

Nigab to kọkọ bẹrẹ ijọba naa lọdun 2015, o gba Buhari to nnkan bii oṣu mẹfa ko to kede awọn alabaṣiṣẹ rẹ, eyii to mu ki awọn ọmọ Naijiria kan fun ni orukọ "Baba go slow."