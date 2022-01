Rice Pyramid Buhari: Ṣé ìrẹsì gogoro ayédèrú ní Aàrẹ Buhari ṣé ìfilọ́lẹ̀ rẹ̀ ní tàbí òòtọ̀ ?

ìṣẹ́jú 20 sẹ́yìn

Investigation by BBC Disinformation Unit in Nigeria using reverse image search shows that the trending image was from a similar showcase of rice harvest by the Ogun state government.