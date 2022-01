Yollywood: Shina Peller, Desmond Eliot, Akin Alabi, Rotimi Makinde, Adebo Ogundoyin gbégbá àpótí òṣèlú

wákàtí kan sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, others

Ba se n ri awọn ọmọwe to n dije du ipo yi laa n ri awọn onisowo koda ko yọ awọn gbajumọ ati sere tiata mi lẹsẹ ni lẹ.

Wọn yi ni diẹ lara awọn gbajumọ to ti di asofin ni Naijiria taa ri ka seti igbọ yin.

Oluwashola Desmond Elliot jẹ gbajumọosere tiata Nollywood ko to sọ pe oun fẹ dan agbami oselu wo.

Lati igba to si ti darapọ mọ oselu, ko fẹ ẹ si oloselu irọ rẹ ti awọn eeyan foju si lara bi ti Desmond Elliot.

Asoju ẹkun Surulere nile asofin ipinlẹ Eko yi dabi ẹni pe o fẹnukọ paapa lọdọ awọn ọdọ lori ọrọ to sọ nipa ENDSARS ati awọn to n lo ẹrọ ayelujara.

Saaju ko to darapọ mọ oselu, Peller jẹ gabjugbaja onisowo to si ni awọn ileesẹ to fi mọ ile ariya Quilox tawọn gbajumọ a ti maa se faaji titi di isin.