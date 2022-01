Downing Street parties: Boris Johnson takú pé òun kò lọ b'awọn aṣòfin ṣé n retí àbọ̀ ìgbìmọ̀ Susan Gray

wákàtí kan sẹ́yìn

Lasiko ti wọn n beere ọrọ lọwọ rẹ alagba Keir Stamer kesi olootu ijọba lati mu ileri rẹ to se pe oun yoo kede esi iwadii yi lẹkunrẹrẹ.

Iroyin to tẹ BBC lọwọ ni pe arabinrin Gray ti pari iwadii naa ṣugbọn o ku ki wọn fi ranṣẹ si olootu ijọba

O jọ pe awọn aṣofin yoo ni lati ṣe suuru di tabi kọja Ọjọbọ ki wọn to foju ba esi iwadii yi.

Ọgbẹni Johnson ti sọ pe oun yoo faaye silẹ fawọn ẹgbẹ alatako lati ṣayẹwo iwadii naa koun to fesi le lori.

Nibi ijiroro ile to gbọna laala,aṣofin Kier sọ pe olootu ijọba ti ṣaaju sọ fawọn pe ''gbogbo ilana lawọn tẹlẹ'' ni ile ijọba Downing Street lori apejọ lasiko iṣede Covid-19.

Olori ẹgbẹ Labour fi kun pe ''Nigba to ti wa fnu ara rẹ jeri si ilana to de awọn olootu ijọba eyi to tako ki wọn parọ fawọn aṣofin, se yoo wa kọwe fipo silẹ?''