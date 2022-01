North Korea missile tests: Orílẹ̀-èdè North Korea ṣe ìfilọ́lẹ̀ àdó olóró tó tóbi jùlọ láti ọdún 2017

Orilẹ-ede to wa lẹgbẹ wọn, South Korea, sọ pe ni nakn bi aago mẹjọ ku iṣẹju mẹjọ ni owurọ ọjọ Aiku ni wọn ṣe ifilọlẹ naa.

Japan, South Korea ati United Sates si ti bu ẹnu atẹ lu igbesẹ ọhun, to jẹ igba keje ti North Korea ṣe iru nkan bẹẹ loṣu yii nikan.

Ṣaaju ni ajọ United Nations fi ofin de North Korea pe ko gbọdọ dan ado oloro kankan wo mọ, ti wọn si ka ijiya to rọ mọ.

Ṣugbọn ni gbogbo igba ni orilẹ-ede naa to wa ni Ila oorun Asia ma n tapa si ikilọ naa.

Awọn alaṣẹ ni Japan ati South Korea sọ pe ado oloro naa rìn to ẹgbẹrun meji kilomita, to si lo to ọgbọn iṣẹju lati de ẹgbẹrin kilomita.