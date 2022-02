Sex Abuse: Lóòótọ́ ní àṣìṣe wáyé nípa bá ṣè kojú ìṣẹlẹ ifipabọmọdé l'òpọ̀ - Póópù

wákàtí 8 sẹ́yìn

Olori ijọ Aguda tẹlẹ Pope Benedict XVI ti jẹri si pe awọn kuna nipa bi wọn se n koju iṣẹlẹ ifipabamọdelopọ nigba to wa ni ipo archbishop ilu Munich.

Ninu iwe kan ti o fi ṣọwọ si Vatican, Poopu tẹlẹ yii tọrọ aforijin fun asiṣe to waye nigba naa, ṣugbọn ko gba pe oun ṣe aida.

Iwadii kan to jade ni Germany lo fẹsun kan pe, ijọ Aguda ko gbe igbesẹ to tọ ati to yẹ lori ẹsun ifipabamọdelopọ.