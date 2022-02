Kwara Hijab Crisi: Èdè àwọn Krìsítẹ́nì àti Mùsùlùmí kò yé ara wọn lórí lílo Hijab

Awọn musulumi ati Kristiẹni ti wọn wa ni ti salaye ohun to tun fa akọtun ija ẹsin ni ile ẹkọ Oyun High School to wa nilu Ijagbo, nipinlẹ Kwara.

Ninu ọrọ ti wọn ba wa sọ, irin kan ko tẹ fun ekeji, ti ko si si eyikeyi ninu wọn to gba pe igbesẹ ti ẹnikeji gbe tọna.

Koda, wọn n di ẹbi aawọ lilo Hijab naa ru ijọba pe ko se ojuse rẹ bo se yẹ, to si tun yẹ adehun to wa nidi gbigba awọn ile ẹkọ lọwọ awọn ẹlẹsin.

Ijọba fẹ yi orukọ ile ẹkọ wa pada ni, kii se ọrọ lilo Hijab lo n fa ija – Pasitọ

Nigba to n ba BBC Yoruba sọrọ, alaga fun ẹgbẹ awọn ọmọlẹyin Kristi (CAN) ni ilu Ijagbo, Ẹni-ọwọ Olanrewaju Ajayi salaye pe ohun to n fa ija ju ọrọ lilo Hijab lọ ni awọn ile ẹkọ Kristiẹni.