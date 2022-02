US university in $250m payout: Fásìtì yóò sàn owó ìtanràn lórí aṣemáṣe dókítà wọn sì àwọn obìnrin tó n tọju

wákàtí kan sẹ́yìn

Ile ẹkọ fasiti California ti gba lati san owo itanaran to fẹẹ to $250m fawọn obinrin to le ni igba, ti wọn fẹsun fifi ibalopọ lọ ni, eyi ti wọn fi kan dokita ile ẹkọ naa.