Russia vs Ukraine: ìpín ìdókòwò já wálẹ̀, iye owó epo rọ̀bì búrẹ́kẹ́ síi, kíni k'áwọn aráàlú máa retí ?

ìṣẹ́jú 34 sẹ́yìn

Lagbaye Russia ni orileede keji to n ta epo rọbi julọ ti wọn si tun jẹ orileede to lewaju nidi tita afẹfẹ gaasi lagbaye.

Ọgọrun le dọla marun ni iye owo ti wọn ta epo rọbi tawọn to si n mojuto iye owo epo bẹntiroo ni ilẹ Gẹẹsi sọ pe o gbowo lori ju atẹyinwa lọ

LỌjọbọ,alekun to fẹ ẹ to ida ọgọta ninu ida ọgọrun ba iye owo gaasi futures ilẹ Gẹẹsi

Awọn araalu n san owo gọbọi bayi gan alara ti o si n gbowo lori si plu ajakalẹ Covid-19 to wa nita.

RAC ati AA to n ṣamojuto iye owo bẹntiroo ati disuu sọ pe lỌjọru, wọn ta jala bẹntiroo ni 149.5p ti wọn si ta disuu ni 152.83p.

Simon Williams lati RAC ''sọ pe ti iye owo epo rọbiba lọ soke,yoo fa inira fọpọ eeyan to maa n lo ọkọ wọn lati lọ si ibiṣẹ tabi fun kalọ kabọ nitori owo epo le gbera lọ si £85''

Nilẹ Gẹẹsi, ilọsoke tabi wiwalẹ owo epo bẹntiroo ni ṣe pẹlu iye ti owo epo rọbi lagbaye ba jẹ to fi mọ iye ti wọn n parọ dọla si owo poun nitori dọla ni wọn fi n ṣowo epo rọbi.

Ko yatọ si nkan to n ṣẹlẹ ni Naijiria wa naa amọ a ko ti ri ki iye owo jala epo bẹntiroo lọ soke si.

Ni ọja ibanidokowo Yuroopu FTSE owo ilẹ Gẹẹsi walẹ niwọn ida to kọja 3.9%, ti eleyi si jẹ ijawalẹ to pọ julọ lati nkan bi oṣu Keje ọdun 2020.

Karakata idokoowo ni Moscow Stock Exchange la gbọ pe wọn so rọ fun igba diẹ ṣugbọn nigba ti wọn bẹrẹ pada o dẹnukọlẹ ni iwọn ida mẹta.

Ni ti karakata owo, rouble to jẹ owo Russia dẹnukọlẹ lẹgbẹ d la Amrika.

Niṣe ni iye owo ti wn n ta goolu naa lọ soke niwọn 3%, eleyi ni iye owo r to ga julọ lati nkan bi ọdun kan sẹyin.

Alaye ree lori nkan to n ṣẹlẹ lati nu akọroyin ẹka ọrọ aje wa Theo Leggett

O fẹ ẹ to ida mẹta epo rbi ti Yuroopu n lo to ṣe lati Russia lo ti n wa.Koda afẹfẹ gaasi rẹ naa nkan bi ida 40% lo n wa lati ọdọ Russia.Pupọ awọn ọpa to n gbe epo ta n wi yi gba inu ilẹ Ukraine. Eleyi lo fa ti iye owo epo lagbaye ṣe lọ soke.