Aáwọ́ Ukraine àti Russia: Ipa tó lè kó rèé lórí owó epo,Ìjìjàgbara Yorùbá Nation àti àwọn akẹ́kọ̀ọ́ nílẹ̀ Afrika

wákàtí kan sẹ́yìn

O le dabi ẹni pe o jina siwa ṣugbọn ogun to n waye ni Ukraine le ko ipa ribiribi lori awọn eeyan orileede Afrika kọọkan.

Ni Naijiria ni paapa, ọrọ yi bu iso sini lẹnu to tun buyọ si paapa ba baa woye pe ọrọ naa niṣe pẹlu iṣejọba awarawa ati ipinnu awn kan lati ya sọtọ.

Ninu apilẹkọ kan ti akọroyin ileeṣẹ iroyin Daily Maverick ni South Africa kọ, wọn ni ogun to n waye ni Yuroopu yi yoo milẹ titi de awọn abule ati ilu South Afrika ati ibomiran lagbaye.

"Koda ki wọn to yin ado oloro alakọkọ, ogun yi ti lapa: aimọye biliọnu dọla ni wọn ti fi ra nkan ogun,owo to yẹ ki wn fi koju iṣẹ,ajakalẹ arun,eto ẹkọ,aisedeede laarin awọn eeyan ati ipenija iyipada oju ọjọ''

Mark Heywood akọroyin to kọ apilẹkọ yi lo sọ bayi

Bawo ni ikọlu yi yoo se kan wa ni Naijiira

O ni bi ikọlu yi ba di ogun to gbale to gbode, ''iye owo epo rọbi yoo lọ soke iye owo ọja yoo wọn si, dọla yoo gberi idarudapo yoo si ṣẹlẹ lẹka karakata lagbeye.''

Amọ o sọ pe Naijiria yoo jẹ anfaani alekun owo sinu akoto wọn nipa owo epo rọbi to ba n lọ soke si.

Ọrọ oṣelu awarawa ati ominira idajọba ṣe lo n waye ni Ukraine

Ọjọgbọn Bola Akinterinwa ni oun gbabọ pe ohun to n waye ni Ukraine kii ṣe ọrọ ogun bi kii ṣe ija ominira ati iyara ẹni sọtọ.

O tẹsiwaju pe Amẹrica ati awọn orileede NATO to n gbe lẹyin Ukraine sọ pe Ukraine lẹtọ lati sọ boya awọn fẹ wa pẹlu Russia tabi ki wọn ya sọtọ.

O ṣafiwe eleyi pẹlu nkan to n waye ni Naijiria bawọn ikọ IPOB ati Yoruba Nation ṣe n pe fun iyasọtọ kuro lorileede Naijiria.

Lagbaye awọn orileede to n gbe lẹyin Ukraine lo pọ. Naijiria ko si ni fẹ ko dabi ẹni pe ti wọn yatọ si ara yoku.

Kini ohun ti ilẹ Afrika sọ si ogun to wọle de yi?

Titi di ba ṣe n ko ọrọ yi jọ, ko si orileede Afrika kankan to gbaruku ti Russia.

Atẹjade lati ọdọ ijọba ilẹ naa sọ pe ''Ko si ohun ti Ogun n mu wa bi kii ṣe inira ati ipalara to se pe ni Ukraine nikan kọ ni yoo ti lapa bi kii ṣe kaakiri agbaye.Ko si orileede to mori bọ ninu rẹ''

Ohun ti South Afrika sọ yii dabi pe wọn tafa oro si Russia ni nitori Russia ri wọn gẹgẹ bi alajọṣepọ to mọnranyin ni Afrika.

Awọn mejeeji ni ajọṣepọ nipa jijẹ ọmọ ẹgbẹ awọn orileede to n dagba soke bọ taa mọ si Brics.

O kere tan idokowo South Africa to wa ni Russia fẹ ẹ to 80bn South African rand eyi tii ṣe $5bn; £3.7bn. Idokoowo Russia ni South la gbọ pe o to 23bn rand