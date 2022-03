Ukraine Russia war: Àwọn àfojúsùn ọ̀nà àbáyọ márùn ùn tí ogun yìí lè padà kángun sí

Bi ogun to n mu gbogbo nkan ṣokunkun lorile-ede Ukraine yi ṣe n tẹsiwaju si, a ti ri ọna abayọ seese ko fẹ le diẹ ṣugbọn kii ṣe pe ko si rara.

Iroyin to n tẹwa lọwọ lati oju ogun, ati aisi ọrọ ijiroro ati bi awọn eeyan ṣe n ṣe idaro, gbogbo rẹ le pin eeyan lẹmi lootọ.

Ki ni awọn nkan tawọn to wa lori ipo le ṣe ti yoo mu ki ogun yi wa si opin?

Ati awọn ologun naa, ki gan an lawọn ọna abayọ to wa nilẹ fun wọn?

Ki eleyi to le ṣẹlẹ, awọn ọmọ ogun Russia yoo ni lati jara maa ikọlu wn si Ukraine.

Bi eleyi ba ti ṣẹlẹ tan, ohun to ku ni ka gbọ pe wọn pa aarẹ Zelensky tabi ko si ṣe pe o sa nilu.

Russia yoo kede pe awọn jawe olubori ti Ukraine yoo si darapọ mọ Belarus gẹgẹ bi orileede to wa labẹ akoso Russia.

A ko le sọ pe iru nkan bayi ko ni waye ṣugbọn yoo ni awọn nkan to gbọdọ ṣẹlẹ.

O ṣeeṣe ki ogun yi gberi lẹyin to ba dopin ni kiakia bayi.

Boya mii tun ni pe Russia le ma ni ọmọ ogun to to lati koju orileede to tobi bi Ukraine yi.