Payment Microchip: Wo ẹ̀rọ ìgbàlódé tí o lé fi sínú ara rẹ̀ láti má a san owó ọ̀jà láì lo káàdì ATM

wákàtí kan sẹ́yìn

Obinrin kan re e to n san owo ounjẹ to ra nile ounjẹ kan pẹlu ọwọ rẹ ti wọn fi kaadi pamọ si ninu

Ni gbogbo igba to ba n san owo fun ọja to ra nile itaja, tabi ibikibi, ni awọn eeyan ma n wo Ọgbẹni Patrick Paumen.

Idi ni pe ẹni ọdun mẹtadinlogoji naa ko nilo kaadi banki tabi foonu rẹ lati fi sanwo ọja. Dipo bẹẹ, ọwọ osi rẹ ni yoo gbe si itosi ẹrọ to n ṣe ayẹwo kaadi, owo to fẹ san yoo si wọle.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Abẹ awọ to wa ni ọwọ osi rẹ ni wọn fi ẹrọ naa pamọ si, eyi to ma n tan ina nigba to ba sunmọ ẹrọ to n gba owo, bii POS.