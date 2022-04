Elon Musk: Twitter ti gbà láti ta ojú òpó nàá ní $44bn fún Elon Musk, ọkùnrin tó lówó jù ní ayé

Ọsẹ to kọja ni Ọgbẹni Musk kede pe o wu oun lati ra Twitter, nitori ọpọlọpọ anfaani to wa nibẹ.

Ṣaaju lo ti kọkọ kọwe si Twitter pe ki wọn mu adinku ba awọn ofin kan to de wọn to n lo o.

Apapọ owo rẹ to $273.6 bilinu, ti ọpọ rẹ jẹ ipin idokowo nileeṣẹ to n ṣe ọkọ ayọkẹlẹ to n lo ina ẹlẹtiriki, Tesla, ati ileeṣẹ Space X to n ṣeto irinajo si inu ofurufu.