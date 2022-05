Putin Russia-Ukraine war: Russia na ìka àlébù sí Ukraine,o ní àwọn ló n ṣekú pa aráàlú wọn ní Kherson

wákàtí kan sẹ́yìn

Saaju ni awọn ikọ ọmọ ogun Russia ti sọ ado oloro si agbegbe Guusu ati ila oorun Ukraine ki wọn to fẹsun yi kan orileede Ukraine.

Ẹwẹ, niṣe lawọn araalu kan moribọ kuro ni ileesẹ to n pese irin ni Mariupol ti wọn ha si nitori ikọlu.

Aworan to n ṣe afihan bawọn ọmọogun Russia ṣe n tẹsiwaju

Igbiyanju wọn lati gba Kyiv yi ti sọ ilu di ahoro ti awọn ile aimọye ti wo to fi mọ ẹgbẹgbẹrun araalu to padanu ẹmi wọn.

Eleyi ko mọ awọn araalu to le ni miliọnu marun un to sa asala lọ si ilẹ miran.

Awọn ọmọ ogun Russia ti ribi bori ilu Kherson ti eleyi si jẹ ki wọn ribi fẹsẹ mulẹ nibi ti ko jina pupọ si Crimea to wa ni ariwa Russia

Iroyin to n tẹwa lọwọ ni pe wọn ti gbalẹ ni ọpọ ibi ni ilu Mariupol to wa jẹ ilu to wa ni ibudo ti ọkọ oju omi n balẹ si ni omi okun Azov