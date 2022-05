Efuoma Amos: Ẹ̀bùn láti ọ̀run wá ni, àwọn obìnrin ma ń wọ́ tẹ̀lé mi ni láti kékeré

"Igba miran to ba sun, maa ma wo pe ṣe emi ni Ọlọrun ṣe iyanu yii fun".

Amos to kẹkọ jade nipa imọ ẹrọ kọmputa sayẹnsi ṣalaye pe awọn obinrin ma n wa ni ikawọ oun ni, oun kii tiraka lati ni wọn.

Ọrọ arakunrin Efuoma Amos ni gbogbo eniyan fi bọnu lori ayelujara lẹyin to fi fọto ti oun ati iyawo afẹsọna rẹ ya (pre-wedding) rẹ sita ṣaaju igbeyawo wọn.

Ohun ti o mu ki awọn eniyan maa sọrọ ni bi ọkunrin naa ko ṣe ga rara, to si tun fẹ ẹni to ga juu lọ fiofio.

lo ba BBC Pidgin to si ṣalaye pe awọn obinrin ma n wa ni ikawọ oun ni, oun kii tiraka lati ni mọ.

''Awọn to ga gan an, Ọlọrun o fun wọn ni nkan to fun mi, kii ṣe juju tabi oogun, wọn kan fẹran mi.''