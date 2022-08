India vs Pakistan: Kí ni ìdí tí ìjọba Gẹ̀ẹ́sì fí yà India àti Pakistan lọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní ọdún márùndínlọ́gọ́rin sẹyin?

wákàtí kan sẹ́yìn

Lara Pakistan yi kanna lati ri iwọ oorun Pakistan to pada wa di orileede mii Bangladesh.

Ipinya yi ṣokunfa wahala nla eleyi to mu ki awọn eeyan to le fẹ ẹ to miliọnu mẹẹdogun di alainile ti awọn eeyan miliọnu kan si padanu ẹmi wọn.