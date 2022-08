Njẹ́ èèyàn lè bá àwọn mọ̀lẹ́bí àti ọ̀rẹ́ sọ̀rọ̀ níbi ìsìnkú ará rẹ̀ bíi?

Ninu iroyin eleyi taa mu tọ yin wa, arabinrin kan to ti di oloogbe lanfaani lati dahun ibeerere lọwọ awọn to wa sibi isinku rẹ.

Marina Smith lorukọ ẹni taa n wi yi to si jade laye lẹni ọdun mẹtadinlaadọrun loṣu kẹfa ọdun yi.

Ọmọ rẹ ọkunrin ni ileeṣẹ rẹ sagbekalẹ ẹrọ oni fidio kan to mu ki awọn to wa sibi isinku rẹ lanfaani beere ọrọ lọwọ iya rẹ to ti ku.