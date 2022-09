Queen Elizabeth: Wo àwọn àwòrán tó jẹ́ ojú ní gbèsè nípa ìgbé ayé Ọbabìnrin Elizabeth kejì

Ọba Elizabeth keji gbe igbe aye to ni aprẹ. A boju wo awọn igbe aye rẹ lori itẹ, lati igba to ti wa ni ọmọ ọwọ titi to fi de ori itẹ eyi to tii pẹ julọ.