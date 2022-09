Queen Elizabeth II: Àwọn ètò tó wà fún títẹ́ òkú Ọbabìnrin ní ìtẹ́ ẹ̀yẹ àti ìsìnkú rẹ̀

Ọbabinrin Elizabeth ti waja, eyi to n fi opin si isejọba to tii p julọ ninu itan ilẹ Gẹẹsi.

Ọbabinrin Elizabeth ku wọọrọwọ, ti awọn ẹbi rẹ si rọgba yika ni Balmoral Castle to wa ni orilẹede Scotland.

Ni awọn ọjọ diẹ to wa niwaju, awọn ohun ta maa reti ree fun eto titẹ oku rẹ ni itẹ ẹyẹ ati isinku rẹ, nibayi ti orilẹede n se ẹyẹ fun.

Titẹ oku Ọbabinrin ni itẹ ẹyẹ

Lẹyin ti wọn ba gbe oku rẹ de ilu London, wọn yoo tẹ oku Ọbabinrin nitẹ ẹyẹ ni gbọngan Westminster fun ọjọ mẹrin gbako saaju isisnku rẹ, eyi ti yoo fun awọn araalu ni anfaani lati to lọwọọwọ wo oku rẹ.

Gbọngan nla naa lo jẹ ọlọdun gbọọrọ julọ ni aafin Westminster, to wa ni aarin gbungbun isejọba ilẹ Gẹẹsi.

Mọlẹbi ọba ti wọn tẹ nitẹ ẹyẹ gbẹyin ninu gbọngan naa ni iya Ọbabinrin naa eyi to waye lọdun 2002, nibi ti awọn eeyan to le ni ẹgbẹrun lọna igba ti to lọwọọwọ lati wo posi rẹ.