King Charles III: Kí ló ṣẹlẹ̀ níbi ètò ìkéde náà tó wáyé lórí afẹ́fẹ́ fún ìgbà àkọ́kọ́?

ìṣẹ́jú 29 sẹ́yìn

Ọba Charles kẹta ni wọn ti kede bayii gẹgẹ bii ọba nibi ayẹyẹ manigbagbe kan to waye ni aafin St James nilu London.

Lasiko asa tito lọwọọwọ to waye ni aarọ ọjọ Satide - eyi ti wọn gbe sori afẹfẹ fun igba akọkọ -, awọn asia ti wọn fa silẹ fun ọbabinrin to waja, ni wọn fa wa soke lati se ayẹ ba tuntun.

Afẹfẹ ariwo ayọ mii ni yoo maa waye jakejado ilẹ UK titi di ọjọ Aiku, ti wọn yoo si fa asia walẹ pada de idaji lasiko ibanikẹdun eyi to tẹle iku Ọbabinrin Elizabeth Keji eyi to waye lọjọ Kẹjọ Osu Kẹsan.

Igbimọ awọn Ọlọla lo kede Ọba tuntun naa, to si sebura nibi ayẹyẹ alarinrin naa to kun fun asa isẹnbaye - eyi ti ko tii waye ti lati aimọye ọdun sẹyin.

Ki ni itumọ gangan ti ikede Ọba tuntun jẹ?

Charles ti di Ọba bayii - labẹ ilana ofin ti wọn n pe ni Act of Settlement 1701, Ni ti asa, o ti di Ọba ni kete ti iya rẹ ku. Nitori naa, pataki ijoko Igbimọ Ọlọla kan jẹ ayẹyẹ lasan lati kede fun araye pe Ọba tuntun ti jẹ.

Eyi maa n waye laarin wakati mẹrinlelogun ti ọba ba waja. Amọ akoko diẹ kọja laarin igba ti Ọbabinrin Elizabeth keji papoda si igba ti ayẹy waye ni aafin St James, to wa ni aarin gbungbun ilu London, to si sun mọ aafin Buckingham. Iyapa kuro ninu asa miran to tun waye, ni pe ọba Charles Kẹta pinnu fun igba akọk pe ki wọn gbe ijoko Ọlọla naa sori afẹfẹ.