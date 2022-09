Queen Elizabeth II: Ìjọba Nàìjíríà bu ọlá fún Ọbabìnrin Elizabeth, àsía Orilẹede yóò fò ní ìdajì

ìṣẹ́jú 21 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, BBC

Ijọba apapọ orilẹede Naijiria labẹ iṣejọba Aarẹ Muhammadu Buhari ti ba ilẹ̀ Geesi ati gbogbo agbaye kedun iku Obabinrin keji.Àwọn ààrẹ Áfíríkà kí Ọbabìnrin Elizabeth pé ó dìgbóṣe

Aare Buhari ti kede pe ki wọn sọ asia kaakiri lorilẹede Naijiria ati gbogbo awọn ileeṣẹ Ijọba to wa ni ilẹ okeere silẹ de idaji ni Ọjọ Aiku ati Ọjọ Aje lati bu ọla fun Ọbabinrin Elizabeth keji to papoda ni Ojobo ọsẹ to kọja.

Ninu ọrọ ti ileeṣẹ Ijọba to n risi ọrọ ilẹ okeere ni orilẹede Naijiria gbe jade, wọn sapejuwe Ọbabinrin Elizabeth gẹgẹ bi ẹni to ṣe isẹ takuntakun nigba to tukọ gẹgẹ bi Olori ilẹ Geesi ati ti ajọ isokan Commonwealth, eyi to mu ki alaafia jọba laarin awọn orilẹede agbaye.

Ninu ọrọ ibanikedun rẹ̀, Ijọba Naijiria so pe Ilẹ Gẹẹsi ati Naijiria gbadun ibasepo to dan mọran labe Ijọba Obabinrin.