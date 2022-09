Queen Elizabeth II: Bí ètò ìsìnkú yóò ṣé lọ lójoojúmọ́ rèé

ìṣẹ́jú 59 sẹ́yìn

Posi Ọbabinrin ti gbera kuro ni Balmoral, lọ si Edinburgh saaju eto isinku Ọbabinrin Elizabeth keji lọjọ Aje, ọjọ kọkandinlogun, osu kẹsan an.

Awọn eeyan yoo ni anfani lati bu ọla ikẹyin fun Ọbabinrin Elizabeth keji, bi wọn ba ṣe gbe oku rẹ de Aafin Holyroodhopuse ati gbọngan Westminster fun awọn eeyan lati wo posi naa- eto ilana to jẹ isẹnbaye.

Ọba Charles kẹta yoo bẹrẹ irinajo lọ si awọn orilẹ-ede mẹrin to parapọ to di ilẹ̀ United Kingdom (UK).

Posi Ọbabinrin Elizabeth keji, eyi to joko ni gbọngan Balmoral, ni awọn osisẹ ti gbe si ọkọ a gbe ọku.

Oku rẹ kuro ni Balmoral ni deede agogo mẹwaa, ti o si rọra rin fun wakati mẹfa lọ si Edinburgh to to kilomita marundinlọgọsan an.