Queen Elizabeth II: Wo ǹkan míì tí àwọn eèyàn ń sọ̀ nípa ìgbé ayé Obabìnrin ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì

By Nomsa Maseko

BBC News, Johannesburg

ìṣẹ́jú 20 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, Getty Images

Iku Ọbabinrin ilẹ Gẹẹsi Elizabeth II mu idaro wa lati ọwọ tolori tẹlẹmu jakejado agbaye.

Pupọ awọn eeyan lawọn ilẹ to figba kan wa labẹ akoso ilẹ Gẹẹsi ṣe iranti igbe aye Ọbabinrin to ku yi tawọn mii si ṣalabapin aworan igbe aye rẹ nigba to ṣabẹwo silẹ wọn.

Ṣugbọn bakan naa kọ ni ọmọ ṣ'ori. Lọdọ awọn eeyan kan iku Ọbabinrin yi jẹ iranti inira ti awọn eeyan koju labẹ ijọba amunisin.

Ninu nkan ti wọn ranti ni bi wọn ṣe ṣeku pa awọn eeyan lọna aitọ, jiji ohun alumọni ilẹ wọn ati awọn ohun iṣẹnbaye lawọn ilẹ iwọ oorun Afrika,goolu ati diamond ni South Afrika ati ijiya ohun owo ẹru to waye ni India.

Aarẹ South Africa Cyril Ramaphosa le ṣapejuwe Ọbabinrin gẹgẹ bi akikanju eeyan ti gbogbo agbaye yoo maa ṣe iranti rẹ fun daaa to ṣe.

Amọ ẹgbẹ alatako ilẹ yi kanna Economic Freedom Fighters party (EFF) sọ pe awọn ko ni bawọn kẹdun iku Ọbabinrin Elizabeth.

''Ni igba aye rẹ gẹgẹ bi Ọbabinrin, ko gba wi pe ilẹ Gẹẹsi ati mọlẹbi rẹ hu iwa aburu jakejado agbaye koda niṣe ni o n gberaga lori ipa ti wọn ko''

Bayii ni ẹgbẹ alatako to tobi ṣikẹta nilẹ naa ṣe wi ti wọn si tun fi kun pe ''Iku rẹ jẹ iranti asiko to buru jayi nil wa ati itan igbesi aye ilẹ Afrika''

Loju opo ayelujara awọn eeyan sọrọ lodi nipa iku Ọbabinrin yi.

Oríṣun àwòrán, Getty Images Àkọlé àwòrán, Aworan Queen Elizabeth dnigba to n ba aarẹ Ghana, Kwame Nkrumah jo ni 1961 - aworan yi ya ọpọ eeyan lẹnu ni South Africa ti idẹyẹsi pọ si nigba naa

Ninu awọn ọrọ to n fa awuyeuwye loju opo Twitter ni eleyi ti Ọjọgbọn Uju Anya,ọmọ Naijiria kan,to fi Amẹrika ṣe ibugbe kọ soju opo naa.

Twitter yọ ọrọ naa kuro tori pe wọn lo tako ofin ibaraẹnisọrọ wọn.

Ninu ọrọ mii to kọ, o ni ''Bi awọn eeyan ba fẹ ki n kaanu Ọbabinrin to ṣakoso ijọba ipaniyan to si ṣi mọlẹbi mi nipo pada ti a si n ba wahala naa finra doni, ala ti ko ni le ṣẹ ni.''

O ṣeeṣe ki ọrọ rẹ yi maa sọ nipa ogun abẹle Biafra ni Naijiia nibi ti ijọba ilẹ Gẹẹsi ti ṣe atilẹyin fun ijọba Naijiria.

Igbesẹ yi mu ki ebi pa awọn eeyan agbegbe yi ti ijọba Naijiria si pada bori Biafra ninu ogun yi.

Eeyan kan loju opo Twitter @ParrenEssential fesi pada lori ọrọ Ọjọgbọn Uju to si ni bayii kọ ni awa ọmọ Naijiria ṣe n huwa.

''Iwa yi ko ṣafihan aṣa ati orileede wa Naijiria''

Awọn eeyan miran sọ pe iru iwa yi ko boju mu pẹlu iwa awọn eeyan ilẹ Afrika.

Oríṣun àwòrán, AFP

Bẹẹ lawọn mii na kọ ọrọ nipa DEiamond Star of Africa ti wọn ni ki ilẹ Gẹẹsi da pada fun Africa.

Gẹgẹ bi wọn ṣe wi, South Africa ni wọn ti wa okuta olowo iyebiye yi to si wa lori ade ti Ọbabinrin ilẹ Gẹẹsi n de sori.

Ọpọ lo ni ''wọn jii gbe ni''

Bo ti lẹ jẹ wi pe ijọba Transvaal ra ti wọn si fi ta idile ọlọba ilẹ Gẹẹsi lọrẹ ni.

Amọ nkan tawọn eeyan n sọ loju opo ayelujara ni pe awọn eeyan orileede South Africa lo ni Diamond yi.

Eeyan kan @Qban_Linx sọ pe Diamond yi ti iye owo rẹ to $400m to lati san owo ẹkọ fasiti akẹkọọ ẹgbẹrun lọna marundinlọgọrin ilẹ naa.

Oríṣun àwòrán, Getty Images Àkọlé àwòrán, Aworan Ọbabinrin Queen Elizabeth to gbe ọpa aṣẹ ti Diamondi Star of Africa wa lori rẹ.

Baknanaa la ri pe hashtag "Kohinoor" bẹrẹ si ni gbalẹ lẹyin iku Ọbabinrin Elizabeth.

Wọn fi hashtag yi sita lati fi sọrọ nipa diamọndi ti yoo wa lori ade ti iyawo ọba tuntun yii de sori.

Awọn eeyan kan sọ pe o yẹ ki Ọbaninrin lo ipo rẹ lati ri pe wọn da oku awọn to jagun tako ijọba aminisin ilẹ Gẹẹsi pada si ilẹ abinibi wọn.

Awọn eeyan Kenya ati South Africa n sọ pe ki wọn da ori awọn akikanju bi Koitalel Samoei to lewaju ogun Nandi ni Kenya laye atijọ tako ijọba amunisin.

Bẹẹ ni wọn sọ pe ki wọn ṣe iranti awn eeyan Kenya to padanu ẹmi wọn lasiko ikọlu Mau Mau.

Oríṣun àwòrán, Reuters Àkọlé àwòrán, Gitu wa Kahengeri bẹnu atẹ lu ifiyajẹni lọwọ awọn ọmọ ogun ilẹ Gẹẹsi lasiko ikọlu MauMau ṣugbọn o loun daro iku Ọbabinrin

Ọmọ ọdun mẹtadinlogun ni Gitu Wa Kahengeribin jẹ nigba to darapọ mọ awọn ajijagbara lọdun mọkanlelọgọrin.

Awọn ọmọ ogun ilẹ Gẹẹsi fi sahamọ nibi ti wọn ti fiya jẹ ti wọn si kọ lati fun ni ounjẹ

O ni ''wọn gba ilẹ mi,wọn gba ẹtọ mi''

O sọ fun ileeṣẹ iroyin Reuters pe ''A kan n ṣe idaro Ọbabinrin nitori pe ẹlẹran aran ni.'' Ko dun mọ wa pe ki eeyan ku.''

Ni Kenya niṣe lawọn eeyan n bẹnu atẹ lu aarẹ Uhuru Kenyatta to ṣapejuwe Ọbabinrin gẹgẹ bi ''ẹni alawokọṣe to to ni ifarajin fawọn eeyan.''