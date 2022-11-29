中国央视世界杯转播删减无口罩的观众席镜头

马特·默菲（Matt Murphy）

BBC记者

wákàtí kan sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, Getty Images Àkọlé àwòrán, 中国对世界杯的报道中明显没有出现这样的不戴口罩球迷的镜头。

在足球比赛中，“没有球迷，足球就什么都不是”这句话广为人知，甚至已成为一些评论员的口头禅。但在世界杯期间，中国官媒一直在挑战这一说法。

周一（11月28日），当加纳队在一场经典的世界杯对决中击败韩国队时，中国对这场比赛的报道进行了细微调整，以确保观众不会看到没有佩戴口罩的球迷的画面，也不会看到正从新冠疫情的限制措施中走出来的世界。

那些在BBC和世界上大多数地方观看比赛的人，都会看到在镜头拉近时，屏幕上是笑容满面、没有戴口罩的加纳球迷兴奋地庆祝的画面。

当穆罕默德·库杜斯（Mohammed Kudus）在第68分钟破门后，一边是跳舞和欢呼的加纳球迷，一边是焦虑的韩国球迷的画面传遍了全世界。

但中国并不在这其中。通过中国央视体育频道（CCTV 5）观看比赛的观众对该时刻的感受会有所不同。

中国观众看到的不是喧闹的球迷，而是韩国队主教练保罗·本托（Paulo Bento）和加纳主帅奥托·阿多（Otto Addo）的反应。

而当比赛进入尾声时，中国的播出画面明显没有韩国球迷含泪抱头的镜头。

Oríṣun àwòrán, Getty Images Àkọlé àwòrán, 报道中也没有看到垂头丧气的韩国支持者的彩色照片。

这种改变是微小的，但却是非常刻意的。

在反封锁抗议活动震动中国之际，中国官方电视台的官员们一直小心翼翼，避免将一个基本摆脱了新冠疫情限制措施的世界的画面传送到民众家中。

对大型赛事的转播商来说，他们可以选择自己的画面视角，这并不罕见，有些转播商往往会设置轻微的延迟，以便在观众看到画面之前对画面进行剪辑和选择。

据BBC观察，CCTV5与BBC的播出画面之间大约有52秒的延迟。

在此事件中，似乎是在不戴口罩的球迷在拥挤的体育馆里庆祝的画面在中国引发愤怒之后，才开始有了这些改变。在中国，快速封城和隔离仍是司空见惯和有争议的。

中国的社交媒体用户很快就注意到了这一变化，许多人对世界其他地方对待新冠病毒的方式如此不同表示沮丧。

上周，一封公开信在微信上迅速传播，文中质疑了中国持续实施的“清零”政策，并质问中国是否与卡塔尔“不是一个星球”，该微信帖子随后被删除。

“世界的一边是世界杯的狂欢，另一边是（外地抵达上海）五天内不得进入公共场所的规定。”一名微博用户写道。

就连官方媒体《环球时报》也承认，由于许多中国城市仍在实施限制措施，一些球迷“选择和家人一起在家看比赛”。